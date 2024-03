DSR kauft Thurnher’s Alpenhof am Arlberg mit Hogan Lovells

5-Stern-Unterkünfte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät DSR Hotel Holding bei der Übernahme des 5-Sterne-Hotels Thurnher’s Alpenhof in Zürs am Arlberg.

Das 5-Sterne-Superior-Haus am österreichischen Wintersport-Standort Arlberg werde ab der Wintersaison 2024/25 als „A-ROSA Collection Hotel Thurnher’s Alpenhof“ betrieben – es ergänze als zweiter Neuzugang die neue Submarke A-Rosa Collection. Das 1964 im Chaletstil erbaute Hotel ist Mitglied von „The Leading Hotels of the World“.

Das Beratungsteam

Wie schon beim Start der A-Rosa Collection mit dem 5-Sterne-Designhotel Cerês am Meer auf Rügen Ende 2023 hat Hogan Lovells die DSR Hotel Holding unterstützend neben einer österreichischen Kanzlei bei den Vertragsverhandlungen begleitet und ergänzend juristisch beraten. Im Team von Hogan Lovells waren Marc P. Werner (Partner) und Angelika Solberg (Senior Associate) (Immobilienwirtschaftsrecht/ Hospitality)