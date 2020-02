Neue Deals bei Freshfields, CMS und Noerr

Wirtschaftskanzleien. Freshfields berät TriStone Flowtech bei der Erweiterung eines Kreditvertrags. Neue Deals gibt es auch bei CMS und Noerr.

Freshfields hat den Automobilzulieferer TriStone Flowtech bei einer kürzlich geänderten Kreditfinanzierung beraten. Das Unternehmen hat laut Kanzlei einen besicherten Kreditvertrag in Höhe von rund 60 Millionen Euro erweitert. Kreditgeber des nach englischrechtlichen Gegebenheiten geschlossenen Vertrags ist die Raiffeisenbank a.s. aus Tschechien.

Das Team bei Freshfields wurde von Partner Florian Klimscha und Principal Associate Anouschka Zagorski (Head of English Law Finance) geleitet (beide Wien) und umfasste unter anderem Partner Michael Josenhans (Frankfurt).

CMS berät CTS Eventim

CMS hat den Ticket-Anbieter CTS Eventim bei einer strategischen Partnerschaft mit dem US-Promoter Michael Cohl beraten. Beide Partner halten laut Kanzlei je 50 Prozent der Anteile an einer dafür neu gegründeten Gesellschaft, die ihren Sitz in New York City hat.

CTS Eventim ist Anbieter in den Bereichen Ticketing sowie Live Entertainment und hat 2018 rund 250 Millionen Tickets verkauft, heißt es. US-Promoter Michael Cohl ist Gründer und CEO von S2BN Entertainment, einem Live-Unterhaltungsunternehmen.

Das Team bei CMS wurde von Partner Henrik Drinkuth geleitet.

Noerr berät Improbable

Noerr hat das britische Technologieunternehmen Improbable bei der Übernahme sämtlicher Anteile der Zeuz GmbH beraten. Improbable bietet Produkte für Entwickler von Multiplayer-Spielen an und hat laut Kanzlei bislang rund 600 Millionen Dollar von Investoren erhalten.

Die 2018 gegründete Zeuz GmbH bietet Managed Hosting und Server für Entwickler von Multiplayer-Spielen. Zu den Investoren des GameTech-Startups zähle unter anderem Holtzbrinck Ventures.

Das Team bei Noerr wurde von den Partnern Carsten Heinz und Felix Blobel geleitet.