Barrierefreie Computerspiele: Toolkit der TU Graz für Sehschwache

Hochschulen. Die TU Graz hat ein spezielles Toolkit für die Spiele-Engine Unity frei verfügbar gemacht. Spiele-Entwickler können damit einfacher Spielhilfen für Spieler mit Sehschwächen implementieren.

Die Popularität von Videospielen rückt deren Zugänglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen verstärkt in den Fokus. Während große Produktionen dies mit zuschaltbaren Accessibility Features zunehmend berücksichtigen, fällt dieser Aspekt aufgrund fehlender Ressourcen bei Indie-Produktionen meist weg.

Um die Implementierung von Zugänglichkeits-Features zu erleichtern, hat Klemens Strasser im Rahmen seiner Masterarbeit am Institute of Interactive Systems and Data Science der TU Graz ein frei zugängliches Toolkit für die Spiele-Engine Unity entwickelt, das laut Uni auf GitHub kostenlos zur Verfügung steht.

Damit lassen sich demnach unterstützende Werkzeuge für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einfach in ein Spiele-Projekt integrieren. Das Toolkit und einen Handlungsleitfaden hat Strasser gemeinsam mit seiner Masterarbeits-Betreuerin Johanna Pirker nun in einem Paper vorgestellt.

„Spiele sollen möglichst allen Menschen offenstehen, daher ist es so wichtig, sie auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglicher zu machen“, so Strasser. „Mit dem Accessibility Toolkit für Unity möchten wir die Implementierung dieser Möglichkeiten auch für Indie-Entwickler möglichst einfach gestalten. Da weltweit laut WHO 253 Millionen Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung leben, ließe sich damit bereits eine sehr große Gruppe inkludieren.“

Selber selbstständiger Spielentwickler

Klemens Strasser beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema Zugänglichkeit zu Spielen. Während dem Studium und nach seinem Masterabschluss in Computer Science an der TU Graz hat er selbstständig Spiele entwickelt.

2015 gewann er mit seinem Spiel „Elementary Minute“ den Apple Design Award in der Kategorie Student, in der Kategorie Inclusivity war er 2022 mit „Letter Rooms“ und 2023 mit der „Ancient Board Game Collection“ für den Preis nominiert. Seine für iOS veröffentlichten Spiele wurden bis dato rund 200.000-mal heruntergeladen.