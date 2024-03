Produktionstechnik-Verband ÖWGP: Robert Weidner ist neuer Präsident

Wien/Innsbruck. Die Österreichische Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik (ÖWGP) hat Mechatroniker Robert Weidner von der Uni Innsbruck zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Sebastian Schlund von der TU Wien.

Univ.-Prof. Robert Weidner vom Institut für Mechatronik der Uni Innsbruck wurde zum neuen Präsidenten der Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (ÖWGP) ernannt. Gleichzeitig gewählt wurden Univ.-Prof. Clemens Holzer (Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung der Montanuni Leoben) und Weidners Vorgänger Univ.-Prof. Sebastian Schlund (Geschäftsführer Fraunhofer Austria Research GmbH und Institutsleiter Managementwissenschaften der TU Wien) als Vizepräsidenten.

Aus dem Vorstand turnusgemäß ausgeschieden ist Univ.-Prof. Alois Ferscha (Institut für Pervasive Computing der Johannes-Kepler-Uni Linz). Ergänzt wird der Vorstand durch Martin Stockinger (Lehrstuhl für Umformtechnik der Montanuni Leoben) als Kassier und Gabriele Kotsis (Institut für Telekooperation der Johannes-Kepler-Uni Linz) als Schriftführerin.

Der Werdegang

Der neue ÖWGP-Präsident Robert Weidner ist Professor für Fertigungstechnik am Institut für Mechatronik der Uni Innsbruck, Gruppenleiter Robotik und Automatisierung am Laboratorium Fertigungstechnik der Helmut-Schmidt-Uni Hamburg sowie geschäftsführender Gesellschafter der exoIQ GmbH.

In seiner zweijährigen Amtszeit will Weidner laut den Angaben den Schwerpunkt auf Themen zur Bewältigung von gegenwärtigen Herausforderungen in den Produktionswissenschaften legen. „Aktuell sehen wir, dass wir aufgrund der globalen Entwicklungen vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt sind, die wir in der ÖWGP gemeinsam angehen werden“, so Weidner.

Die ÖWGP wurde 2013 nach dem Vorbild der deutschen „Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP)“ gegründet. Für eine Mitgliedschaft ist eine Professur an einer österreichischen Hochschule Voraussetzung. Die ÖWGP verleiht jährlich den ÖWGP-Doktoratspreis.