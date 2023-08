Andritz AG macht Jarno Nymark zum Vorstand

Industriekonzerne. Die Andritz AG ernennt Jarno Nymark zum Vorstand: Er übernimmt in dem Anlagenbau-Konzern mit 30.000 Beschäftigten den Geschäftsbereich Pulp & Paper.

Jarno Nymark wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in den Vorstand der Andritz AG berufen und übernimmt damit die Verantwortung für den Geschäftsbereich Pulp & Paper, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit. Zuvor wurde dieser Geschäftsbereich von Joachim Schönbeck für das Capital-Geschäft und Humbert Köfler für das Service-Geschäft geleitet. Zukünftig werde sich Joachim Schönbeck auf seine Rolle als Vorstandsvorsitzender von Andritz konzentrieren, und Humbert Köfler wechsle nach 36 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand.

Die Laufbahn

Jarno Nymark (M.Sc. Eng.) arbeitet derzeit als Senior VP und Global Division Manager für Fiber Technologies. Er übernahm diese Aufgabe im Jahr 2022, nachdem er zuvor erfolgreich verschiedene globale Managementpositionen in Finnland, Deutschland und China innehatte, heißt es dazu.

Das Unternehmen

Der Technologiekonzern Andritz mit Sitz in Graz liefert Anlagen, Ausrüstungen und Services für zahlreiche Branchen und Industrien. In den vier Geschäftsbereichen Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation werden insgesamt 29.900 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Es gibt rund 280 Standorte in 40 Ländern.

Das Statement

„Ich freue mich, Jarno Nymark in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Er hat seine gesamte berufliche Laufbahn im Unternehmen verbracht, und seine umfassende Erfahrung in anspruchsvollen globalen Positionen bei Andritz verleiht ihm einen ausgezeichneten Hintergrund für die Leitung und Weiterentwicklung unseres Zellstoff- und Papiergeschäfts. Ich möchte auch Humbert Köfler für seine langjährige engagierte Führung und seine zahlreichen Beiträge zur Andritz-Gruppe danken“, so Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von Andritz.