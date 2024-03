Design-Füller: Mitsubishi Pencil kauft Lamy mit Hengeler Mueller

Japan/Deutschland. Die Mitsubishi Pencil Company übernimmt Design-Schreibgeräte-Hersteller C. Josef Lamy mit Sitz in Heidelberg. Er soll als 100%-Tochter weiterarbeiten.

Die Mitsubishi Pencil Company, Limited, eines der führenden Unternehmen in der Herstellung von Schreibwaren, hat eine Vereinbarung mit der C. Josef Lamy GmbH, mit Sitz in Heidelberg (Deutschland), über die Übernahme aller Anteile am Unternehmen sowie der Marke LAMY getroffen, so die Kanzlei.

Mitsubishi Pencil will Lamy zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft machen, heißt es weiter. Hengeler Mueller hat Mitsubishi Pencil bei der Transaktion zusammen mit Mori Hamada & Matsumoto (Japan) beraten.

Unternehmen und Team

Mitsubishi Pencil wurde 1887 in Japan gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 2.700 Mitarbeitende. Das Unternehmen unterhält international 22 Vertriebsniederlassungen und betreibt elf Fertigungsstätten. Das bisherige Familienunternehmen Lamy wurde 1930 gegründet und hat laut Medienberichten heute rund 340 Beschäftigte.

Im Team von Hengeler Mueller für Mitsubishi Pencil waren (M&A): Annika Clauss, Frank Burmeister (beide Federführung, beide Partner), Caspar Conzen, Niklas Lewicki, Laura Rothmann, Guglielmo Ziani (alle Associates, alle Frankfurt); Kartellrecht/Regulatory: Vera Jungkind (Partner, Düsseldorf), Christian Dankerl (Counsel, Brüssel), Thomas Kosmider (Düsseldorf), Lino Völzke (Brüssel, beide Associates); Steuerrecht: Markus Ernst (Partner, München), Sebastian Adam (Frankfurt) und Julia Gramer (München, beide Associates).

Weites waren aktiv (Arbeitsrecht): Christian Hoefs (Partner), Andreas Kaletsch (Associate, beide Frankfurt); IP: Matthias Rothkopf (Counsel), Kira Fritsche (Associate, beide Düsseldorf); Immobilienrecht: Talbot Zander, Jean Friedrich Härtelt (beide Associates, beide Frankfurt).