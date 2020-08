TwentyOne: Immo-Deal mit PHH und Gassauer-Fleissner

Wien. PHH berät Bondi Consult beim Verkauf des Service Hubs im Gewerbequartier TwentyOne (Wien-Floridsdorf) an InterXion.

Vor knapp zwei Jahren hat Bondi Consult eine große Gewerbefläche im 21. Wiener Bezirk (Siemensstraße 87-89 bzw. 88) erworben und in sechs Bauplätze – „Hubs“ – parzelliert. Einer dieser Bauplätze – der „Service Hub“ wurde jetzt von Bondi Consult an die InterXion Gruppe verkauft. PHH Rechtsanwälte war als Rechtsberater von Bondi Consult tätig und unterstützte bei der Abwicklung des Verkaufs, heißt es weiter.

Bondi Consult biete einen One-Stop-Shop für immobilienrelevante Fragen in den Bereichen Consulting, Development, Investment und Work Out. Der nunmehr veräußerte Service Hub vom Gewerbequartier „TwentyOne“ soll der InterXion Gruppe, einem weltweiten Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-Dienstleistungen für Colocation, als Basis für ein neues Rechenzentrum dienen. InterXion verfüge damit über einen neuen Standort in Wien als „Gateway“ nach Mittel- und Osteuropa.

„Wie immer waren wir mit der professionellen Unterstützung durch das PHH Team sehr zufrieden. Pragmatismus und Zug zum Tor werden hier groß geschrieben“, wird Bondi-Chef Anton Bondi de Antoni zitiert.

Die Berater