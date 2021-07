Skaylink übernimmt root360 mit CMS und Hengeler

Leipzig. Der Amazon Web Services-Spezialist root360 GmbH geht an Skaylink und wird damit Teil der Waterland-Beteiligungsgruppe: CMS und Hengeler Mueller helfen dabei.

Die root360 GmbH, ein führender Dienstleister für Managed Services mit Fokus auf Amazon Web Services, wurde dabei konkret vom Cloud Service Provider Skaylink übernommen. Letzterer ist ein Portfoliounternehmen von Waterland Private Equity.

Mit der Akquisition will Skaylink sein Serviceportfolio im Bereich von Managed Cloud Services für Unternehmenskunden und mittelständische Unternehmen in der D/A/CH Region weiter ausbauen, heißt es. Die Gründer und Geschäftsführer von root360 bleiben laut den Angaben an Bord und werden sich an Skaylink beteiligen.

Die Beratungsteams