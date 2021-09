Battery Ventures kauft Laborfirma ifp mit White & Case

Lebensmittelchecks. Wirtschaftskanzlei White & Case berät Battery Ventures bei der Akquisition des Labordienstleisters ifp.

White & Case hat Battery Ventures (Battery), einen internationalen Private Equity-Investor mit Hauptsitz in Boston (USA), beim Erwerb der ifp Institut für Produktqualität GmbH (ifp) beraten. Letzteres ist ein Laborzentrum für die moderne Analytik von Lebensmitteln, Futtermitteln, Trinkwasser und Pharmazeutika. Auch nach dem Deal werde ifp weiterhin von seinen Geschäftsführern Wolfgang Weber und Carolin Poweleit geleitet.

Das Unternehmen

Das Unternehmen ifp mit Sitz in Berlin wurde 2004 gegründet und entwickelt und produziert Diagnostika für die Anwendung in Industrie- und Handelslaboratorien. Die patentierten Produkte werden über ausgewählte Partner weltweit vermarktet und vertrieben. Das ifp sei außerdem in zahlreiche Forschungsvorhaben involviert.

Das Beratungsteam

