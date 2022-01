PlanRadar erhält 69 Mio. Dollar: Die Anwälte

Digitale Bau-Dienstleister. Brandl Talos berät die Lead-Investoren bei einer Series-B-Finanzierungsrunde von PlanRadar über 69 Mio. Dollar. Auch Grohs Hofer und Willkie Farr & Gallagher waren aktiv.

PlanRadar, eine führende europäische digitale Plattform für Bau- und Immobilienprojekte, hat gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 69 Millionen US-Dollar (60,88 Mio. Euro) abgeschlossen, die von Insight Partners und Quadrille Capital angeführt wurde.

Ein Team der Kanzlei Brandl Talos unter der Leitung von Roman Rericha und Stephan Strass beriet die Lead-Investoren Quadrille Capital und – neben Willkie Farr & Gallagher – Insight Partners sowie Cavalry Ventures bei dieser Finanzierungsrunde. Es handle sich dabei um die bisher drittgrößte Series-B-Runde und die größte für ein B2B-Unternehmen in Österreich.

Das Unternehmen

PlanRadar wurde 2013 in Österreich gegründet und positioniert sich heute als Europas führende PropTech-Lösung mit einer Full-Service-Plattform für Bau- und Immobilienmanagement. Das frische Kapital soll PlanRadar bei der internationalen Expansion und technologischen Entwicklung unterstützen. So sollen konkret neue Büros in den Vereinigten Staaten, Australien, dem Golfkooperationsrat (GCC), Südostasien und Lateinamerika eröffnet werden.

Darüber hinaus plane das Unternehmen, seine F&E-Investitionen zu erhöhen, ein neues Technologiezentrum einzurichten. PlanRadar will auch ein spezielles Produktinnovationsteam gründen, um seine SaaS-Plattform mit branchenführenden neuen Technologien auszustatten, wie es heißt.

Die Beratungsteams