Greiner AG verkauft Extrusionssparte mit CMS

Kunststoffindustrie. Die Greiner AG hat den Verkauf der Extrusionssparte inklusive zugehöriger betriebsnotwendiger Immobilien in Nußbach (OÖ) und Trhové Sviny (Tschechien) an Nimbus abgeschlossen.

Am 21. Dezember 2021 erteilte das deutsche Bundeskartellamt die Zustimmung zum Verkauf der Greiner Extrusion Group (GEG) an die niederländisch-deutsche Beteiligungsgesellschaft Nimbus, teilt die Kanzlei mit. Nimbus ist u.a. Mehrheitseigentümerin von battenfeld-cincinnati, einem Mitbewerber von GEG mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich, den USA und China.

Die neue Aufstellung

Die nunmehrigen Schwesterunternehmen wollen nicht zuletzt Synergien beim Einkauf nützen. Davon abgesehen bleiben beide Einheiten unabhängige Unternehmen mit eigenen Organisationsstrukturen und eigenem Marktauftritt, heißt es dazu weiter.