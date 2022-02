Schönherr ernennt vier neue Counsels

Wien. Wirtschaftskanzlei Schönherr befördert Sara Khalil, Iliyana Sirakova, Marco Thorbauer und Bojana Vareskic zum Counsel. Sie kommen aus den Praxisgruppen Dispute Resolution, Healthcare & Life Sciences und Tax.

Sara Khalil wurde zum Counsel im Litigation-Team von Schönherr ernannt. Sie ist auf die Prozessführung vor nationalen Gerichten spezialisiert und zählt darüber hinaus auch Vertrags- und Vertriebsrecht zu ihren Schwerpunkten. Seit 2016 ist sie bei Schönherr, zuvor studierte sie an der Universität Wien (Mag. iur. 2013) sowie der University of York (LL.M. 2014) und war in internationalen Kanzleien tätig. Khalil berate und vertrete internationale Mandant:innen aus unterschiedlichsten Branchen in Zivilprozessen, insbesondere in komplexen Datenschutzverfahren und vertriebsrechtlichen Auseinandersetzungen.

Iliyana Sirakova wurde zum Counsel in Schönherrs Healthcare & Life Sciences-Gruppe ernannt. Sie begann 2014 bei Schönherr, nachdem sie ihr Studium an der Universität Wien (Mag. iur. 2012) abschloss und sich anschließend auf Mediation spezialisierte. Ihre Expertise liegt in den Bereichen Healthcare, Life Sciences, Litigation (Zivilrecht) und Verwaltungsverfahren. Iliyana Sirakova berät nationale und internationale Klient:innen unter anderem in den Bereichen Arzneimittel und Medizinprodukte, Recht der Heilberufe, Lebensmittel- und Futtermittelrecht, Chemikalien- und Kosmetikrecht, Spielzeug, Tabak und andere allgemeine Konsumgüter.

Marco Thorbauer (seit 2016 bei Schönherr) wurde zum Counsel in Schönherrs Steuerrechts-Praxisgruppe befördert, an deren Auf- und Ausbau er in den letzten Jahren maßgeblich beteiligt war, so die Kanzlei. Vor seinem Eintritt bei Schönherr arbeite er als Associate in einer internationalen Anwaltskanzlei in Wien und Frankfurt. Er ist spezialisiert auf nationales und internationales Steuerrecht und berät in diesem Zusammenhang international tätige Unternehmen bei der Steuerstrukturierung und Steuerplanung, in Transaktionen und Abgabeverfahren. Weiters ist er Fachautor im Bereich Steuerrecht.

Bojana Vareskic (seit 2015 bei der Kanzlei) wurde zum Counsel in der Dispute Resolution-Praxis ernannt. Sie ist eine doppelt qualifizierte Anwältin (Österreich, Kroatien) mit Sitz in Wien und berate Klient*innen aus einer Vielzahl von Branchen in nationalen und internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten. Sie vertritt unter anderem Investoren bei Schadenersatzklagen gegen souveräne Staaten auf Basis des Europarechts oder in Anlageverfahren, Energieunternehmen und Banken bei Verbrauchersammelklagen, Start-ups bei neu aufkommenden Rechtsfragen sowie Gläubiger bei komplexen Vollstreckungsverfahren von ausländischen Urteilen und in- und ausländischen Schiedssprüchen.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, mit diesen Ernennungen die Stärke unserer Teams in den Bereichen Dispute Resolution, Healthcare & Life Sciences und Steuerrecht zu unterstreichen und das enorme Potenzial unserer jungen Talente hervorzuheben“, so Michael Lagler, Managing Partner von Schönherr.

Alexander Popp, HR-Partner im Steering Committee von Schönherr: „Unsere neuen Counsels spielen eine wesentliche Rolle dabei, unsere Kanzlei über diverse Rechtsbereiche und Jurisdiktionen hinweg weiterzuentwickeln. Ich freue mich, mit 1. Februar neben unseren neuen Partnerinnen und Partnern auch vier aufstrebende Anwältinnen und Anwälte in ihren neuen Positionen willkommen zu heißen. Es ist schön, in unserer Beförderungsrunde über alle Ebenen hinweg einen so hohen Anteil an Juristinnen zu sehen.“

Bereits im November 2021 kündigte Schönherr die Ernennung neuer Equity und Contract Partner in Österreich und CEE an: Vladimír Čížek (Tschechien), Alexandra Doytchinova (Bulgarien) und Miriam Simsa (Österreich) haben seit 1. Februar die Rollen der Equity Partner inne. Soňa Hekelová (Slowakei) und Dominik Hofmarcher (Österreich) sind jetzt Contract Partner.