CMS und MLL beraten Talenthouse beim Börsegang

Reverse Merger. Die Namenaktien der Talenthouse AG notieren seit heute an der SIX Swiss Exchange. Bei der Transaktion standen drei CMS-Landesbüros sowie die Schweizer Kanzlei MLL beratend zur Seite.

Die Technologieplattform Talenthouse notiert seit 30.3.2022 als operative Gesellschaft im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange. Die Talenthouse AG, ein Unternehmen mit operativem Sitz in London, vernetzt laut eigenen Angaben rund 14 Millionen Mitglieder mit Marken wie Warner Bros., Snapchat und den Vereinten Nationen und gibt ihnen die Möglichkeit digitale Inhalte zu erstellen.

Über die letzten 15 Monate hat die Talenthouse AG vier vorher unabhängige Unternehmen gebündelt und mittels eines Reverse Merger an die Börse in Zürich gebracht. Beraten wurde die Talenthouse AG dabei von der Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz.

Das Beratungsteam