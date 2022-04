Hogan Lovells berät Saint-Gobain beim Erwerb von Monofrax

Frankreich/USA/Deutschland. Der Industriekonzern Saint-Gobain übernimmt den US-Hersteller Monofrax. Verkäufer ist ein deutscher Private Equity-Fonds, Hogan Lovels ist behilflich.

Unter Leitung der Partner Nikolas Zirngibl, Xavier Doumen und William Yavinsky hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den französischen Industriekonzern Saint-Gobain und seinen Ceramics Geschäftsbereich bei der Übernahme des US-amerikanischen Herstellers von Feuerfestprodukten Monofrax, LLC von dem deutschen Private-Equity-Fonds Callista beraten.

Die Unternehmen

Monofrax, mit Sitz in Falconer, New York, wurde 1948 gegründet und bietet schmelzgegossene feuerfeste Materialien an, die für das Schmelzen von Glas, das Erhitzen von Stahl, die elektrolytische Reduktion von Zellen zum Schmelzen von Leichtmetallen und die Verglasung von Atommüll verwendet werden.

Saint-Gobain ist ein weltweit tätiger Hersteller von Baumaterialien sowie Dienstleister für den Bau- und Industriemarkt. Die aktuelle Transaktion werde dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens im Bereich feuerfester Materialien zu beschleunigen.

Im Hogan Lovells Team für Saint-Gobain waren laut den Angaben konkret: