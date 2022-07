Investoren kaufen Veja Mate ganz mit WFW

Deutschland. Watson Farley & Williams (WFW) hat ein internationales Konsortium beim gemeinsamen Erwerb der letzten 20% der Anteile am Offshore-Windpark Veja Mate beraten.

Veja Mate liegt ca. 95 km nordwestlich der Insel Borkum in der Nordsee und ist mit einer installierten Gesamtleistung von 402 MW der drittgrößte Offshore-Windpark Deutschlands. Er besteht aus 67 Siemens-Windenergieanlagen mit je 6 MW und ist seit 2017 in Betrieb. Seit der Inbetriebnahme erzeugen die Turbinen nachhaltigen Strom und sparen rund 950.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ein.

Das Konsortium

Die Übernahme erfolgte durch den Erwerb von 20% an der Betreibergesellschaft des Offshore-Windparks Veja Mate Offshore Projects GmbH (VMOP). Im Jahr 2019 hatte ein Konsortium bestehend aus Commerz Real, Ingka Investments und KGAL zusammen mit der ALH Gruppe (wobei die ALH Gruppe von dem Investment Advisor wpd Invest beraten wurde) bereits indirekt 80% der Anteile an der VMOP erworben.

Mit dem Abschluss der aktuellen, letzten Akquisition halte das Joint-Venture-Unternehmen des Konsortiums, die VM Offshore Beteiligungsgesellschaft mbH, nun 100% der Anteile an VMOP, so die Kanzlei. Verkäufer ist Siemens Financial Services.

Das Team

Das in Hamburg ansässige WFW-Deutschland-Team, das die Käufer bei der Akquisition beriet, wurde von Corporate Partner Marcus Bechtel geleitet, der mit den Partnern Verena Scheibe, Christine Bader und Stefan Kilgus zusammenarbeitete (steuerliche und regulatorische Fragen sowie Beratung zu Fragen der bestehenden Projektfinanzierung). Unterstützt wurden sie von Corporate Of Counsel Torge Rademacher und den Associates Jakob Paluszkiewicz (Finance), Michel Dohmen und Tarek Fadl (beide Corporate) sowie Manuel Rustler (Tax).