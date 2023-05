JR-Zentrum für analoge System-on-Chips startet

Villach. Ein neues Josef Ressel (JR) Zentrum für die Automatisierung von analogem System-on-Chip Design wurde jetzt am Campus Villach der FH Kärnten eröffnet. Partner ist Infineon.

Das Josef Ressel (JR) Zentrum soll neue Methoden zur Entwicklung von analogen „System-on-Chips“ in modernen Halbleitertechnologien erforschen und die Automatisierung des Entwicklungsprozesses von integrierten Schaltkreisen vorantreiben, heißt es.

Gefördert wird das Zentrum vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW): Josef Ressel Zentren werden vom BMAW und den beteiligten Unternehmen gemeinsam finanziert. Die Laufzeit mit Fokus auf anwendungsorientierter Forschung ist mit fünf Jahren begrenzt.

Die Aufgabe

Die Entwicklung von analogen Schaltungen sei ein wichtiger Bestandteil der Halbleiterbranche, da diese für nahezu jede Anwendung in der Elektronik benötigt werden. Im Gegensatz zu digitalen elektronischen Schaltungen sei der Automatisierungsgrad der Entwicklung bei analogen Schaltungen jedoch sehr gering. Um diesen Prozess zu optimieren, arbeite das Josef Ressel (JR) Zentrum an der FH Kärnten an einer automatisierten Beschreibung für Chip-Entwickler*innen auf globaler Ebene mit Infineon Technologies Austria als Unternehmenspartner.

Die Forschungsarbeit ziele darauf ab, den Entwicklungsprozess von analogen Schaltungen zu automatisieren und durch Simulation mit CAD-Tools zu optimieren. Hierfür sollen etwa neun Forscher*innen am Zentrum tätig sein und mit Software- und CAD-Tools arbeiten, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und effizienter zu gestalten.