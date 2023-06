Europas Handballer finden ein Zuhause mit Cerha Hempel

Sport & Immobilien. Cerha Hempel hat Raiffeisen Property Holding International beim Verkauf der neuen Zentrale der Europäischen Handballföderation beraten.

Das Immobilienteam von Cerha Hempel hat die Raiffeisen Property Holding International beim Verkauf eines Bürogebäudes im Areal Neu Marx in 1030 Wien in der Form eines Forward Purchases an die Europäischen Handballföderation (EHF) beraten. Das Closing fand laut den Angaben Anfang Juni 2023 statt.

Die Immobilie

Das „European Handball House“ werde nach seiner Fertigstellung die neue Zentrale der Europäischen Handballföderation sein. Insgesamt wird die EHF Zentrale über 5.600 m² Bruttogeschoßfläche verfügen, die neben Büroräumlichkeiten auch einen Vortragssaal und ein eigenes TV-Studio beinhaltet. Am Dach ist die Installation einer 240 m² großen PV-Anlage geplant. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant.

Zukünftig sollen im „European Handball House” Auslosungen für Top-Bewerbe wie die Europameisterschaften und die EHF Champions League sowie internationale Konferenzen und Kongresse stattfinden. Der europäische Handball umfasst rund 350 Klubs.

Das Beratungsteam

Cerha Hempel hat Raiffeisen Property Holding International bei diesem Forward Purchase bei den Kauf- und Bauverträgen sowie der Strukturierung beraten. Das Beratungsteam bestand aus Mark Krenn (Federführung, Real Estate), Heinrich Foglar-Deinhardstein (Partner, Corporate), Marko Vladic (Rechtsanwalt, Real Estate) und Johanna Kaschubek (Associate, Real Estate).