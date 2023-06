KWR: Ex-Minister kehrt zurück, Anwältin Marxer kommt neu

Wien. Rechtsanwältin Simone Marxer (31) verstärkt den neuen Bereich Wirtschaftsstrafrecht & Compliance bei KWR. Und Ex-Minister Wolfgang Brandstetter kehrt als „Of Counsel“ zurück.

Die Schwerpunkte von Marxer liegen laut den Angaben in der Beratung und Vertretung von natürlichen Personen und Unternehmen in wirtschafts- und korruptionsstrafrechtlichen Causen in sämtlichen Verfahrensstadien sowie der wirtschaftsstrafrechtlichen Präventivberatung von Unternehmen (Criminal Corporate Compliance).

Mit dem Aufbau des neuen Bereichs „Wirtschaftsstrafrecht & Compliance“ trage KWR den aktuellen Entwicklungen in der Rechtsbranche und den steigenden Anfragen auf Mandantenseite Rechnung, heißt es. Es soll künftig ein Schwerpunkt auf diesem Themengebiet legen.

Die Laufbahn

Mag. Simone Marxer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien, absolvierte Praktika bei Wirtschaftskanzleien in Wien und Vaduz und war Rechtspraktikantin am Landesgericht für Strafsachen Wien sowie am Bezirksgericht Fünfhaus. Sie wirkte an medienwirksamen Causen wie dem Buwog-Verfahren mit. 2015 startete sie als Rechtsanwaltsanwärterin bei einer Wiener Strafrechtskanzlei, wo sie nach Absolvierung der Konzipientenzeit von 2020 bis 2023 auch als Rechtsanwältin tätig war. Die Rechtsanwaltsprüfung bestand sie 2018 mit ausgezeichnetem Erfolg.

Ein Ex-Minister kehrt zurück

Unterstützung kommt für den neuen KWR-Bereich kommt auch von Univ.-Prof. Wolfgang Brandstetter, Justizminister von 2013 bis 2017 (von der ÖVP in das damalige VP-SP-Regierungskabinett entsandt). Er war bereits in der Vergangenheit lange Zeit für KWR tätig und verfüge über weitreichende theoretische und praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet; er ist seit 2007 Professor für Straf- und Strafprozessrecht an der WU Wien.

Bis 2021 war Brandstetter auch Verfassungsrichter, gab dann aber im Gefolge der Chat-Affäre seinen Rücktritt bekannt, um den VfGH aus der tagespolitischen Diskussion herauszuhalten, wie Brandstetter damals sagte. Er wird nun wieder als „Of Counsel“ für KWR tätig sein. Of Counsel („in beratender Funktion“) ist die Bezeichnung für einen Anwalt außerhalb der Kanzlei-Hierarchie, der für spezielle Aufgabengebiete herangezogen wird.

Die Statements