Neue Chefs für VW Nutzfahrzeuge Österreich

Fuhrpark. Volkswagen Nutzfahrzeuge Österreich besetzt das Führungsteam neu mit Markus Fischwenger (Marketing) und Selmir Rizvanovic (Absatzplanung/Disposition).

Nachdem Miriam Walz (32) im Herbst 2022 die Markenleitung Volkswagen Nutzfahrzeuge übernommen hat, stehen nun weitere Änderungen im Team an, heißt es in einer Aussendung: Konkret geht der langjährige Marketingleiter Gerhard Kisslinger Ende Juli 2023 in Ruhestand und übergibt an seinen Nachfolger Markus Fischwenger. Selmir Rizvanovic leitet Absatzplanung und Disposition.

Die Laufbahnen

Der gebürtige junge Salzburger Markus Fischwenger (28) stieg als Lehrling bei Porsche Austria ein, war bei Audi u.a. im Bereich Messen / Events über die Sales-Betreuung VIP-Kunden bis hin zum Produktmarketing und Produktmanagement im Einsatz war und begann 2021 als „Markentrainer“ bei Volkswagen, heißt es weiter. Ab August wird er Marketingleiter Volkswagen Nutzfahrzeuge Österreich.

Der Bereich Absatzplanung und Disposition wird seit Anfang 2023 von Selmir Rizvanovic (37) geleitet. Er war zuvor in der Disposition Volkswagen PKW tätig.