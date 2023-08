Gletscherbahnen Kaprun: Thomas Maierhofer ist neuer CEO

Kitzsteinhorn. Thomas Maierhofer ist neuer Alleinvorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG. Er folgt auf Norbert Karlsböck.

Am 31. Juli 2023 hat Norbert Karlsböck laut einer Aussendung nach Ablauf der Funktionsperiode sein Mandat als Alleinvorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG („Kitzsteinhorn – Zell am See – Kaprun“) auf eigenen Wunsch beendet, um sich Ende September in den Ruhestand zu verabschieden. 17 Jahre lang habe er das Unternehmen geleitet und federführend zu einem bedeutenden touristischen Leitbetrieb in der Region Zell am See-Kaprun mitentwickelt. Mit 1. August übernimmt Thomas Maierhofer als Alleinvorstand die Leitung des Unternehmens.

Die Laufbahn

MMag. Thomas Maierhofer hat Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert und war vor der Gletscherbahnen Kaprun AG elf Jahre lang beim Raiffeisenverband Salzburg als Kommerzkundenberater mit Schwerpunkt Seilbahnwirtschaft tätig. Die letzten sechs Jahre habe er als kaufmännischer Prokurist im Management der AG maßgeblich mitgewirkt.