Österreicher bauen Ungarns Photovoltaik aus: Die Kanzleien

Erneuerbare Energie. CMS berät Green Source und Core Value Capital bei Finanzierung und Ankauf eines PV-Parks in Ungarn. Auch Dentons, DLA Piper, Green Legal, PHH u.a. waren aktiv.

Konkret hat CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte laut den Angaben Green Source und Core Value Capital aus Österreich im Zusammenhang mit der Finanzierung und dem Ankauf eines 63 MW Solar Parks in Ungarn beraten. Das Projekt betrifft die Errichtung von Photovoltaik-Kraftwerken mit einer Gesamtspitzenleistung von 63 MW durch eine ungarische Projektgesellschaft im Eigentum von Green Source, Core Value Capital und einer Gruppe von Co-Investoren.

Die Transaktion

Die Kommunalkredit Austria AG, eine österreichische Spezialbank, stellte eine Finanzierung von insgesamt 37,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die ungarische Projektgesellschaft wurde schon 2022 von den Gesellschaftern schrittweise von den ursprünglichen Projektplanern übernommen. Der Abschluss des Kreditvertrags erfolgte im März 2023, das Closing folgte im Juli 2023, heißt es weiter.

Die Berater