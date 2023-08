SPIE holt sich Mehrheit an BridgingIT: Die Berater

IT-Übernahmen. Die SPIE-Gruppe aus Frankreich holt sich 75,1% an BridgingIT mit Hauptsitz in Mannheim. Latham & Watkins, TaylorWessing u.a. sind dabei behilflich.

Mit einem Team unter der Federführung der Münchner Partner Peter Hellich und Daniel Schrembs hat Taylor Wessing die Gesellschafter der Mannheimer BridgingIT GmbH bei dem Verkauf einer Mehrheit der Anteile an die französische SPIE-Gruppe rechtlich beraten.

Die Unternehmen

SPIE ist ein europäischer Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation. Nun übernimmt SPIE Deutschland & Zentraleuropa, eine Tochtergesellschaft der SPIE Gruppe mit rund 18.000 Beschäftigten, gemäß der Vereinbarung 75,1% an BridgingIT. Letzere ist ein Beratungs- und Dienstleistungs-Unternehmen für digitale Transformation mit 700 Mitarbeiter:innen und Hauptsitz in Mannheim.

Das Management bleibt an Bord

Der endgültige Abschluss der Transaktion werde voraussichtlich Anfang des vierten Quartals 2023 erfolgen und stehe unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden. Bei der geplanten Übernahme bleiben die Mitglieder des Managementteams Gesellschafter von BridgingIT und werden die Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben, heißt es.

Die Beratungsteams