Sommer-Events: Feiern der Pleiten-Profis, Jobs und Migration

Wien/Graz. Bei Sommer-Events von KSV1870 und den Anwaltskanzleien PHH und Jaufer standen Konjunktur, Fachkräftemangel und natürlich Networking auf dem Programm.

Die Zahl der offenen Stellen in Österreich ist nach wie vor hoch, bei gleichzeitig wieder steigenden Arbeitslosenzahlen. Eine Chance für Unternehmen könnte das Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland sein, hieß es bei einem „Branchen Talk“ von PHH Rechtsanwält:innen und Jobaffairs unter der Leitung von PHH Partner Nicolaus Mels-Colloredo.

Es sprachen Margit Kreuzhuber, Abteilungsleiterin ABA – Work in Austria, Irene Alozie, Lead Immigration Expert bei PHH Rechtsanwält:innen, Thoman Gaiswinkler, Enterprise Account Executive Linked:in, Horst Gruber, Leiter Abteilung für Rechtsangelegenheiten des AMS Wien und Mitveranstalter Marcus Kleemann, Geschäftsführung Jobaffairs Personal & Mediaagentur GmbH über Lösungen für den heimischen Arbeitsmarkt und die Chancen von gezielter Migration.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien so günstig wie nie, so die Expert:innen. Die ABA unterstütze Unternehmen seit vielen Jahren bei der Suche nach geeigneten internationalen Fachkräften und beim Onboarding, so Kreuzhuber. Mit der neuen Rot-Weiß-Rot-Karte sei es viel einfacher geworden, Mitarbeiter:innen aus sogenannten Drittstaaten zu holen, also aus dem EU-Ausland. Werden Anträge abgelehnt, dann fehlen meist erforderliche Unterlagen, oder ein Ersatzkräfteverfahren werde abgelehnt. Empfehlenswert sei Beratung der Unternehmen im Vorfeld.

Das Sommerfest des KSV1870

Nach der Premiere im vergangenen Jahr lud der KSV1870 auch heuer wieder am 31. August zum gemütlichen Sommerausklang auf die Summerstage in Wien. Neben Mitgliedern, Kunden und Lieferanten folgten auch Expertinnen und Experten aus vielen Wirtschaftsbereichen der Einladung – rund 300 Gäste durfte der KSV1870 vor Ort begrüßen, so eine Aussendung. In ihrer Ansprache unterstrichen die beiden Geschäftsführer des KSV1870, Ricardo-José Vybiral und Hannes Frech, unter anderem die steigende Bedeutung eines professionellen Risikomanagements in volatilen Zeiten.

Auf der Gästeliste standen u.a.: René Brandstötter, Allianz Elementar Versicherungs-AG; Cornelia Diesenreiter, Unverschwendet GmbH; Christine Dornaus, Wiener Städtische Versicherung AG; Sebastian Erich, Intermarket Bank AG; Peter Filzmaier, Institut für Strategieanalysen GmbH; Univ.-Prof. Bettina Fuhrmann, Wirtschaftsuniversität Wien; Markus Gschladt, Mercedes-Benz Bank GmbH; Alexandra Habeler-Drabek, Erste Group; Valerie Hackl, Austro Control GmbH; Patricia Kasandziev, bank99 AG; Oliver Krupitza, ÖAMTC; Manfred List, FM Holding GmbH; Ralf-Wolfgang Lothert, JTI Austria GmbH; Ralph Müller, Wiener Städtische Versicherung AG; Wolfgang Petschko, Donau Versicherung AG; Andreas Rast, „Die Presse“; Martin Resel, A1 Telekom Austria AG; Wolfgang Schubert, BLS Rechtsanwälte GmbH; Daniel Serafin, „Oper im Steinbruch“; Sonja Steßl, Wiener Städtische Versicherung AG; Dipl.-Ing. Thomas Stubbings, Cyber Trust Services GmbH; Michael Trestl, Austrian Airlines AG; Thomas Uher, Volksbank Wien AG; Dipl.-Ing. Peter Umundum, Österreichische Post AG; Wolfgang Viehauser, Hypo NOE; Wolfgang Wahlmüller, Österreichisches Siedlungswerk; Sonja Wallner, A1 Telekom Austria AG.

Sommerfest bei Jaufer Rechtsanwälte

Konjunktur und Bonität waren auch beim Sommerfest der auf Insolvenzrecht spezialisierten Kanzlei Jaufer Rechtsanwälte Gesprächsthemen. Viele Mandat*innen, Netzwerkpartner*innen und Freund*innen folgten der Einladung, heißt es in einer Aussendung. Bei bestem Sommerwetter wurde am 23.08.2023 in den Grazer Büroräumlichkeiten gefeiert. Sabine Schnabel (BSH advisors) hielt die Keynote zum Thema „Kommunikation und strategische Positionierung in Krisen“. Im Anschluss daran begrüßten die vier Partner*innen Clemens Jaufer, Mario Leistentritt, Franziska Jaufer und Alexander Painsi ihre Gäste.