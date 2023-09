Funke Medien kauft sich bei High Five ein mit Kanzlei E+H

Wien/Köln. E+H Rechtsanwälte hat die Funke Mediengruppe beim Anteilserwerb an High Five beraten, mit Plattformen wie „iamstudent.de“ und „studiumfinden.com“.

Dabei habe die deutsche Funke Mediengruppe eine bedeutende Beteiligung an der High Five GmbH in Wien erworben, heißt es in einer Aussendung der Anwaltskanzlei E+H. Langfristig zielt die aktuelle Beteiligung auf den vollständigen Erwerb von High Five ab. Die Transaktion wurde von E+H in Zusammenarbeit mit dem Kölner Büro der Kanzlei Osborne Clarke (Lead Counsel) begleitet.

Ausbau im Bildungsbereich

Die Funke Mediengruppe setze mit dem Kauf ihren Expansionskurs im Bildungsbereich fort. Die High Five GmbH betreibt Plattformen wie „iamstudent.de“, „studiumfinden.com“ und studiwohnen.com. Das Flaggschiff-Produkt ist die Community „iamstudent“, die 2014 gegründet wurde und mehrere hunderttausend registrierte Studierende in der DACH-Region verzeichne.

Als Marketing-Plattform für die attraktive Zielgruppe der Studenten habe „iamstudent“ namhafte Unternehmen wie Samsung, Sky, Dominos Pizza oder Thalia als Partner gewonnen, die spezielle Studentenrabatte anbieten. Neben der Weiterentwicklung dieser Plattformen stehe nun die strategische Integration mit den bestehenden Funke-Plattformen wie Azubiyo und Absolventa im Fokus.

Die Beratungsteams

Die Teams von E+H und Osborne Clarke übernahmen die rechtliche Beratung und Umsetzung der Transaktion, wobei E+H die rechtliche Due Diligence Prüfung durchführte und zu Aspekten des österreichischen Rechts beriet und Osborne Clark als Lead Counsel agierte.

Im Team von E+H waren Clemens Lanschützer (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Judith Feldner (Kartellrecht), Natalie Hahn (Arbeitsrecht), Helmut Liebel (IP/IT), Wolfgang Köfer (Gesellschaftsrecht/M&A), Alexander Moser (Gesellschaftsrecht/M&A), Maximilian Kröpfl (IP/IT), Matthias Schmid (IP/IT) und Marcel Neuhauser (Kartellrecht).

Bei Osborne Clarke waren dabei: Björn Hürten (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Philipp Reeb, Efthimios Detsikas, Charlotte Mager und Patrick Stadtbäumer (alle Gesellschaftsrecht/M&A) sowie Konstantin Ewald (IT).

Das Statement

„Es freut uns sehr, dass wir die Funke Mediengruppe bei dieser Transaktion in Österreich zur Stärkung ihrer bestehenden Bildungsportale, zur Optimierung des Angebots für Studenten und Bildungseinrichtungen sowie zur Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für Studierende und Young Professionals unterstützen durften“, so Clemens Lanschützer, Teamlead bei E+H.