XXXLutz kauft 57 Standorte in Spanien und Portugal mit Cerha Hempel

Möbelhandel. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel berät die XXXLutz Gruppe bei der Expansion nach Spanien und Portugal: Die Übernahme von Conforama Iberia bringt 57 neue Möbelhäuser.

Konkret haben MW Holding GmbH und CAFS Invest GmbH, beides verbundene Unternehmen der XXXLutz Gruppe, eine Vereinbarung über die Übernahme von Conforama Iberia (Spanien und Portugal) mit dem derzeitigen Eigentümer (Nachfolger aus der Restrukturierung der Steinhoff Gruppe) getroffen. Die geplante Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung, so die beratende Kanzlei Cerha Hempel.

57 neue Möbel-Standorte für XXXLutz Gruppe

Conforama Iberia ist mit 59 Einrichtungshäusern einer der wichtigsten Marktplayer in Spanien und Portugal, heißt es dazu weiter: Seit mehr als 30 Jahren ist Conforama auf der iberischen Halbinsel präsent; das Filialnetz verfügt über 46 Shops in Spanien und 13 in Portugal.

MW Holding und CAFS Invest wurden von Cerha Hempel unter der Federführung von Managing Partner Clemens Hasenauer/MBA (Corporate/M&A) und durch die Partner Johannes Prinz (Corporate/M&A) und Harald Stingl (Corporate/M&A) als Transaktionsanwälte bei der Begleitung durch den Erwerbsprozess, der Gestaltung und Verhandlung der Transaktionsdokumente und Koordination der Due Diligence unterstützt. Weitere Teammitglieder der Kanzlei waren Lorenz Pracht (Partner, Corporate/M&A), Tobias Tangl (Rechtsanwalt, Corporate/M&A), Denise Runceanu, Hanna Gerbl, Claus Wintersteller und Sophie Stock (alle Rechtsanwaltsanwärter, Corporate/M&A).

Für lokale Rechtsberatungsleistungen (insbesondere für Due Diligence) in Spanien und Portugal wurde Cuatrecasas beigezogen. Clemens Hasenauer in einer Aussendung: „Wir freuen uns mit XXXLutz über diesen weiteren Expansionsschritt. Auch diesmal konnten wir ein bedeutendes österreichisches Unternehmen als Lead Counsel in einer Outbound Transaktion unterstützen.“