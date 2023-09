DLA Piper erhält „FT Innovation Award“ für ESG Due Diligence

Legal Tech. DLA Piper erhält bei den Financial Times Innovative Lawyers Awards 2023 im Bereich ESG Due Diligence den „Innovation in Adjacent Services“ Award.

Die globale Anwaltssozietät DLA Piper wurde bei den „Financial Times Innovative Lawyers Awards 2023“ im Bereich ESG Due Diligence mit dem „Innovation in Adjacent Services“ Award gekürt. Die Auszeichnung unterstreiche die Bedeutung eines integrierten Rechts- und Beratungsansatzes und die exzellente Leistung eines länder- und fachübergreifenden Teams von ESG- und Unternehmensspezialisten, freut sich die Kanzlei.

Das Gewinner-Tool

In Zusammenarbeit mit ihrem Partner Datamaran, einer ESG-Risikomanagement- und Datenplattform, hat die auf Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei DLA Piper ein evidenzbasiertes, qualitativ-analytisches Due Diligence Tool entwickelt, anhand dessen wesentliche sektor- und klientenspezifische ESG-Themen identifiziert werden können.

Kombiniert mit der internationalen Erfahrung der Kanzlei biete das datengesteuerte, KI-basierte Tool Mandantinnen und Mandanten die Möglichkeit, ESG Due Diligence und Risikomanagement in Unternehmens-, Finanzierungs- und Transaktionsaktivitäten einzubinden. Die wichtigsten Vorteile des Tools sind demnach:

Ganzheitliche Bewertung von Vermögenswerten, ESG-Risikobewusstsein und Risikominderung, Datenerfassung zur Unterstützung von Green Bonds und nachhaltigkeitsbezogenen Darlehen, nicht-finanzieller Berichterstattung, ESG-Strategie-Ausrichtung und Post-M&A-Integration

Prägnante, mittels Ampelsystem bewertete Zusammenfassung der Due Diligence Ergebnisse zu wesentlichen ESG-Themen und damit verbundenen Maßnahmen zur Reduktion von Umweltauswirkungen

Der Award

Die FT Awards sollen die außergewöhnlichen Leistungen von Anwaltskanzleien und Mandantinnen und Mandanten sowie Rechtsabteilungen und -dienstleistern würdigen, die Innovationen innerhalb der Branche fördern. Die Preisträger wurden laut den Veranstaltern für ihre Arbeit bei zukunftsweisenden Projekten und Initiativen innerhalb unterschiedlicher Märkte und Disziplinen ausgezeichnet. Awards gab es u.a. auch für

Travers Smith mit „YCNBot“, einem Tool zum sichereren Einsatz von ChatGPT in Unternehmen und Kanzleien

Addleshaw Goddard (Tool zur Identifizierung von Konsumentenschutz-Risiken)

McDermott Will & Emery (Tool zur Do-it-yourself-Navigation durch Deutschlands Finanzregularien)

Das Statement

„Diese Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für die kontinuierlichen Investitionen der Kanzlei im Bereich Nachhaltigkeit und ESG in Kombination mit Innovation“, so Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper in Österreich: Man freue sich über einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Unterstützung der Mandantinnen und Mandanten beim Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft.