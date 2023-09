Finanzplattform Tilta bekommt Finanzierung mit Hogan Lovells

Fintechs. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät das Startup Tilta bei einer Fremdfinanzierung von Asset Manager Fasanara Capital.

Unter Leitung ihrer Frankfurter Partner Dietmar Helms und Julian Fischer sowie Legal Consultant Florian Putzka hat Anwaltskanzlei Hogan Lovells das Berliner Fintech-Startup Tilta bei einer Fremdfinanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro vom Asset Manager Fasanara Capital beraten. Tilta biete Marktplätzen und E-Commerce-Plattformen eine End-to-End-Infrastruktur, um kreditgestützte Zahlungsströme abzuwickeln und die Liquiditätslücke für die Kunden der Marktplätze zu schließen.

Mit dem bereits 15 Monate nach Gründung eingesammeltem Kapital, will Tilta Business-to-Business-Transaktionen (B2B) in Höhe von rund 250 Millionen Euro pro Jahr finanzieren und die eigene kreditunterstützte Zahlungsinfrastruktur für B2B Marktplätze und Händler skalieren, heißt es in einer Aussendung.

Das Beratungsteam

Im Hogan Lovells-Team für Tilta waren Dietmar Helms, Julian Fischer (beide Partner, Frankfurt), Florian Putzka (Senior Legal Consultant, Dubai) und Lennart Lautenschlager (Counsel, Frankfurt) (alle Finanz- und Kapitalmarktrecht).