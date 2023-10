Erster Sustainability-Linked-Bond von Wienerberger: Die Helfer

ESG-Emissionen. Ziegelkonzern Wienerberger hat seinen ersten Sustainability-Linked Bond über 350 Mio. Euro platziert. Wolf Theiss und Schönherr halfen.



Wienerberger wurde bei dem 350.000.000 Euro 4,875% Sustainability-Linked Bond 2023-2028 von Christoph Moser und Angelika Fischer von Schönherr Rechtsanwälte betreut.

Die Banken wiederum hatten Wolf Theiss zur Seite: Konkret beriet Wolf Theiss die Commerzbank AG die Danske Bank A/S, die Erste Group Bank AG und die UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager und Bookrunner bei der Übernahme und Platzierung der Emission (Partner Claus Schneider, Federführung; Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder, Associate Sebastian Prakljacic; alle Debt Capital Markets).

Die Emission

Die Wienerberger AG, Produzentin von Ziegeln, Tondachziegeln und Rohrsystemen mit Sitz in Österreich, habe die Emission von 350 Mio EuroSustainability-Linked Bonds erfolgreich abgeschlossen (Closing am 04. Oktober), heißt es dazu weiter. Die Sustainability-Linked Bonds weisen eine Laufzeit von fünf Jahren auf und wurden bei institutionellen Investoren und Kleinanlegern mit einem Kupon von 4,875% per annum platziert.

Nachhaltigkeit und Zinsen

Der Kupon für die letzte Zinsperiode kann sich um einen festgelegten Step-up erhöhen, wenn eines oder beide definierten und an Nachhaltigkeitsziele der Wienerberger AG anknüpfenden Step-up Ereignisse eintreten. Die Sustainability-Linked Bonds notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse.