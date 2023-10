Deloitte holt Josef El-Rayes von Accenture für AI & Data

IT-Spezialist. Deloitte Österreich will verstärkt bei AI & Data beraten und holt Josef El-Rayes als Partner an Bord: Er hat u.a. bei Accenture für die öffentliche Hand digitalisiert.

Mit Josef El-Rayes (41) holt das Beratungsunternehmen einen AI- & Data-Spezialisten als Partner an Bord, heißt es in einer Aussendung. Deloitte Österreich will mit den Themen Artificial Intelligence (AI) und Data-Lösungen einen neuen Beratungsschwerpunkt aufbauen. El-Rayes ist demnach ab sofort als neuer Partner für diesen Bereich verantwortlich und soll in den nächsten Monaten ein Team für die AI-Beratung aufbauen.

Die Laufbahn

El Rayes war zuletzt als Spezialist für Digitale Transformation bei einem weltweit agierenden Beratungs- und Technologieunternehmen tätig (Accenture, Anm.). Dort verantwortete er große Digitalisierungsprojekte für Ministerien, Sozialversicherungen und Gesundheitsdienstleister in Österreich. El-Rayes ist – gemeinsam mit Accenture Country Manager Michael Zettel und Volkswirt Philipp Krabb – Autor der Studie „Digitalisierung – Konjunkturmotor in der Krise“ (2020) für das Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium bzw. die Initiative Digital Austria.

Die Statements

„Der Einsatz von AI-Technologien gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung, ein Großteil steht bei der Implementierung aber noch ganz am Anfang. Als führendes Beratungsunternehmen sehen wir uns als zentraler Partner, um die Betriebe am Weg hin zu einer volldigitalisierten Geschäftsstrategie zu unterstützen. Das weitere Wachstum in diesem Bereich war daher der nächste logische Schritt“, so Evrim Bakir, Managing Partnerin Consulting bei Deloitte Österreich.

„Künstliche Intelligenz und Daten sind der Schlüssel zu Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Effizienzsteigerung in einer zunehmend digitalen Welt. Ich freue mich darauf, die österreichische Wirtschaft dabei zu begleiten, diese Technologien für sich zu nutzen“, wird Josef El-Rayes zitiert.