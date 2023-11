Martina Hamedinger wird HR-Chefin der FACC

Aerospace. Martina Hamedinger übernimmt den Bereich Human Resources bei der FACC AG mit 3.500 Beschäftigten. Sie folgt auf Georg Horacek.

Mit 1. Jänner 2024 verantwortet Martina Hamedinger den Bereich Human Resources bei der FACC AG. Sie übernimmt die Agenden von Georg Horacek, der mit Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand gehe, das Unternehmen aber noch bis März 2024 beratend begleiten werde, heißt es dazu.

Luftfahrt-Zulieferer FACC beschäftigt derzeit rund 3.500 Mitarbeiter:innen, eine Steigerung um 600 in den letzten 18 Monaten. In den kommenden Monaten sei ein weiterer Ausbau um bis zu 500 Beschäftigte geplant. Martina Hamedinger werde den Personalaufbau in ihrer neuen Aufgabe als VP Human Resources in führender Rolle verantworten und für das Recruiting, die Umsetzung der konzernweiten HR-Strategie sowie für die nationale und internationale Personalentwicklung und Ausbildung verantwortlich sein. „Die Luftfahrtindustrie verzeichnet derzeit das stärkste Wachstum in ihrer Geschichte – dem Bereich Human Resources kommt bei diesem Hochlauf eine Schlüsselrolle zu“, so Robert Machtlinger, CEO der FACC AG.

Die Laufbahn

Martina Hamedinger absolvierte ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität Linz und begann 2006 bei einem internationalen Personaldienstleister, wo sie u.a. im International Business Development sowie als Niederlassungsleiterin tätig war. Seit 2011 ist die gebürtige Innviertlerin in unterschiedlichen Personal-Funktionen bei FACC tätig, zuletzt als Senior HR Business Partner.