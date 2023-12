Transportboxen digital managen: Neues System von EDITEL und Yusen

Logistik. Ein digitales Managementsystem für wiederverwendbare Transportboxen in der Autobranche soll Kosten sparen und die Umwelt entlasten.

Das Thema Nachhaltigkeit (ESG) sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit vorhandenen Ressourcen gewinnt derzeit an Bedeutung, auch in der europäischen Automobil-Industrie: Auf der Fachkonferenz Odette 2023 für Supply Chain-Management in der Automobil-Industrie, wurde nun ein System für ein digitales Management von wiederverwendbaren Transportboxen (Returnable Transport Item, kurz RTI) präsentiert. Entwickelt wurde es vom japanischen Logistikkonzern Yusen Logistics gemeinsam mit EDITEL, einem international tätigen Spezialist für elektronischen Datenaustausch (EDI).

Effizient Managen spart Kosten

Das neue RTI-Managementsystem (RTIM) gewährleiste einen effizienten Umgang mit diesen Transportboxen. Dabei kommt u.a. die RFID-Technologie zum Einsatz, die einen kontaktlosen Datenaustausch zwischen einem RFID-Transponder (RFID-Tag/Etikett) und einem RFID-Schreib-/Lesegerät (Gate) ermöglicht. Verlässt ein LKW mit den entsprechend „etikettierten“ Transportboxen das Werk eines Zulieferunternehmens oder das Lager von Yusen Logistics, wird dies im Gate registriert und die Daten werden automatisiert zur Weiterverarbeitung an das RTI-Managementsystem übermittelt.

Sobald die Transportbox an ihrem Zielort eingelangt ist, wird sie wiederum in einem Gate erfasst. Durch die neue Lösung ist es laut den Angaben möglich, den jeweiligen Aufenthaltsort der Boxen in Echtzeit abzurufen. Stehen bei einem Partner beispielsweise zu wenige Transportboxen zur Wiederbefüllung zur Verfügung, schlägt das System Alarm und verhindert mögliche Verzögerungen in der Lieferkette.

In mehreren Ländern im Einsatz

Das RTIM wurde in den bereits existierenden, auf EDI-Basis vollautomatisierten Warenbeschaffungsprozess integriert. Dadurch können die Daten – via EDI – weiterverarbeitet und auch für andere Dokumente wie etwa Lieferanweisungen verwendet werden. „Als langjähriger EDI-Partner von Yusen Logistics wickeln wir weit mehr als nur die technische Anbindung ab. Wir beraten, unterstützen und sind darüber hinaus mit viel Know-how bei der Implementierung neuer Prozesse stets an der Seite unserer Kunden“, so EDITEL-Geschäftsführer Gerd Marlovits. Das RTI-Managementsystem werde mittlerweile von mehreren Automobil-Unternehmen in Tschechien, Thailand und Japan genutzt, und man sieht u.a. in Tschechien Perspektiven.