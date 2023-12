Purpose Economy. Haferkater, Anbieter von Porridge und gesunden Snacks an Bahnhöfen, baut per Crowdinvesting das Filialnetz aus aus und will Verantwortungseigentum werden. Kanzlei Görg berät.

Konkret begleitet die deutsche Wirtschaftskanzlei Görg GLS Crowd und Haferkater bei einer digitalen Finanzierungskampagne zum Übergang in Verantwortungseigentum, heißt es in einer Aussendung.

Die Zutaten für die Purpose Economy

Seit 2016 biete Haferkater sein gesundes Frühstück für unterwegs in Bahnhöfen an. Mittlerweile ist es in 23 Stores erhältlich. Der Ausbau des Filialnetzes erfolgt auf Grundlage eines Franchisesystems. Den Gründern Leandro Burguete, Anna Schubert und Levin Siert sei dabei eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten wichtig. Mittlerweile hat Haferkater mehr als 120 Mitarbeitende. Jetzt gehe das Gründerteam den nächsten Schritt: Es initiiert den Übergang zu einem Unternehmen mit gebundenem Vermögen, besser bekannt als sogenanntes Verantwortungseigentum.

Unter dem Motto „Wir nehmen Haferkater vom Markt“ möchten sie hierfür mit einer Crowdinvesting-Kampagne über die Plattform GLS Crowd Kapital einwerben. Verantwortungseigentum ist eine Alternative zu herkömmlichen Eigentumsstrukturen von Unternehmen. Dahinter stehe die Idee einer sinn- und langfristorientierten Wirtschaftsweise (Purpose Economy). Als Beispiele für dieses Konzept werden Zeiss, Bosch und Alnatura aufgezählt. Die deutsche Bundesregierung plane aktuell außerdem die Schaffung einer spezifischen Rechtsform für Unternehmen mit gebundenem Vermögen.

Das Beratungsteam

Kanzlei Görg aus Frankfurt hat für GLS Crowd als Finanzierungspartner von Haferkater eine Struktur entwickelt, mit der die Einwerbung des erforderlichen Kapitals und die Transformation des Unternehmens gelingen sollen. „Mit Haferkater bedienen wir die Bedürfnisse aktiver Menschen im urbanen Raum. Wir fokussieren uns auf Hafer und ein vegan-vegetarisches Sortiment, und dabei ist es uns wichtig, nachhaltig sowie respektvoll zu wachsen und zu wirtschaften. Eine Community wie die GLS Crowd, die Wert auf Anlagen im sozial-nachhaltigen Bereich legt, hilft uns dabei“, so Anna Schubert, Co-Gründerin von Haferkater.

Im Team von Kanzlei Görg waren Tobias Riethmüller (Federführung, Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Digitale Finanzierungsplattformen, Frankfurt am Main), Patrick Wambold (Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Digitale Finanzierungsplattformen, Frankfurt am Main) sowie Alexander Hofsepjan (Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main).