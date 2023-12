Montenegro Chamber of Commerce wird digitaler mit Schönherr

RegTech. Wirtschaftskanzlei Schönherr half in Kooperation mit Moravčević Vojnović und Partner der Montenegro Chamber of Commerce beim Digitalisierungsprojekt „eKomora“.

Die Montenegro Chamber of Commerce ist laut den Angaben die größte Organisation ihrer Art in Montenegro. Das Projekt „eKomora“ ist ihr erstes Digitalisierungsprojekt. Bei der Betreuung ging es um Rechtsberatung inklusive der Betreuung einer öffentlichen Ausschreibung. Ergebnis war eine strategische Partnerschaft zwischen der Chamber of Commerce und einen Konsortium bestehend aus Axians Crna Gora, Crnogorski Telekom, Montex Elektronika, Čikom and WinSoft.

Ziele und Team

Hauptziel des Projekts sei es, verschiedene Services der Kammer sowie den Zugang zu öffentlichen Dokumenten, Bezahldienste und Bildungsangebote zu digitalisieren. Das Team von Schönherr bestand aus den Anwält:innen Ana Ivanović und Luka Veljović.