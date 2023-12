Fachbuch: Produkthaftung bei nationalen und internationalen Verträgen

Produzenten in der Pflicht. Da kann das Quality Management noch so gut sein, ein fehlerhaftes Produkt kommt irgendwann vor. Die mitunter teuren Konsequenzen erläutert eine neues Rechtsfachbuch.



Einen Überblick über die schadenersatzrechtliche Verantwortung des Produzenten soll die Neuerscheinung „Produkthaftung bei nationalen und internationalen Verträgen“ geben: Kaum ein anderes Fachgebiet stellt sowohl erfahrene Praktiker als auch Branchenneulinge vor so komplexe Herausforderungen wie das Thema Produkthaftung, heißt es bei Fachverlag Facultas.

Kommen doch – trotz guten Quality Managements – hin und wieder fehlerhafte Produkte auf den Markt, dann hat dies für die Hersteller stets weitreichende Konsequenzen, die von negativer Presse über Gewinnrückgänge bis hin zu verwaltungsrechtlichen, strafrechtlichen und zivilrechtlichen Folgen reichen können.

Die Inhalte

Die Neuerscheinung soll die schadenersatzrechtliche Verantwortung des Herstellers für seine Erzeugnisse aufzeigen und darstellen, worauf man achten muss, wenn man sich als Produzent oder Konsument in einem internationalen Umfeld versiert bewegen und Stolpersteine hinsichtlich Produkthaftung vermeiden will. Zielgruppe sind Verbraucher, die mehr über diese Rechtsmaterie erfahren wollen, wie auch an Unternehmen aus diversen Branchen, die Produkte herstellen, in Verkehr bringen oder Grundstoffe für andere Produkte erzeugen.

Reihe und Autorin