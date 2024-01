Tennis-Point wird aus Signa-Pleite herausgekauft mit Latham

Retail & Sport. Orlando Capital und weitere Investoren übernehmen den Geschäftsbetrieb von Sport-Ausrüster Tennis-Point von der Signa-Gruppe.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat laut den Angaben ein Investorenkonsortium unter Führung des Finanzinvestors Orlando Capital bei der Übernahme des Geschäftsbetriebs des Tennis-Ausrüsters Tennis-Point GmbH beraten.

Der Deal umfasste auch die Übernahme von Anteilen an den Vertriebsgesellschaften von Tennis-Point in Europa und den USA und erfolgte im Wege eines Asset Deals. Der Firmengründer und aktuelle Geschäftsführer Christian Miele soll weiterhin beteiligt bleiben und werde das Unternehmen gemeinsam mit Stefan Salzer weiterführen.

Die Transaktion

Eine entsprechende Vereinbarung schlossen die Investoren mit dem Insolvenzverwalter von Tennis Point für die Vermögensgegenstände von Tennis Point und mit dem Insolvenzverwalter der Signa Sport United GmbH für die Beteiligungen an den operativen Töchtern in Frankreich und in den USA, heißt es. Das Closing der Transaktionen soll bis 1. Februar dieses Jahres erfolgen.

Tennis-Point gehört zur Signa Sports United Gruppe (SSU) und hatte im vergangenen Oktober neben weiteren Gesellschaften der SSU Gruppe Insolvenzanträge gestellt. Es war einer der ersten Risse im Gebälk der Signa-Gruppe, der Insolvenzantrag der Signa Holding folgte dann bekanntlich Ende November 2023.

Das Beratungsteam