Grünes Geld für Springer Nature: Freshfields hilft dabei

Finanzierungen. Freshfields und Homburger beraten bei einer neuen Kreditlinie im Volumen von ca. 2,5 Mrd. Euro für die Verlagsgruppe Springer Nature: Erstmals mit ESG-Kriterien.

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Springer Nature Gruppe, eine weltweit tätige Wissenschaftsverlagsgruppe, beim Abschluss einer neuen Kreditlinie mit einem Volumen von ca. 2,5 Mrd. EUR beraten. Mit der neuen Kreditlinie refinanziert Springer Nature bestehende Verbindlichkeiten, so die Kanzlei.

Das erste Mal mit ESG

Diese Konsortialfinanzierung sei dabei erstmals an bestimmte ESG-Kriterien geknüpft. Das deutsche Freshfields-Team umfasste Partner Mario Hüther, Counsel Alexander Pospisil sowie die Associates Laura Korndörfer und Hanna Rieß (alle Finanzierung, Frankfurt). Darüber hinaus waren Freshfields-Teams in Amsterdam, London, Tokio und New York sowie die Kanzlei Homburger in der Schweiz beteiligt.