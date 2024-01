Vermögenswerte-Plattform Metapolitan setzt auf „Digital Asset IPOs“

Blockchain-Anwendungen. Das Volumen für digitale Wertpapiere wächst in Europa rasch, so Vermögenswerte-Plattform Metapolitan, die bisher 40 Firmenkunden an Bord geholt hat.

Metapolitan biete eine moderne Blockchain-basierte Plattform für die Verwaltung von Vermögenswerten. Diese ist laut den Angaben bei Ausgabe, Kauf, Verkauf, Handel und Verwaltung von Vermögenswerten behilflich, wobei die Zielgruppe von Metapolitan vorrangig Fonds-Gesellschaften, Private Equity & Venture Capital Unternehmen, Family Offices, Vermögensverwalter, KMUs, Startups und Privatpersonen seien.

„Paradigmenwechsel in Vermögensverwertung“

Das Marktvolumen für digitale Wertpapiere in Europa werde im Jahr 2026 laut einer Studie voraussichtlich bei 918 Milliarden Euro liegen. Zu diesem Zeitpunkt würden digitale Wertpapiere erstmals Kryptowährungen in der Marktkapitalisierung übertreffen. „Wir haben mit Metapolitan Pionierarbeit für die Zukunft der digitalen Vermögenswerte geleistet“, so Farbod Sadeghian, Investment Partner von Metapolitan.

Metapolitan betreue derzeit mehr als 40 Firmen bei ihren „Digital Asset IPOs“ europaweit. Stephan Kothgasser, Investment Partner von Metapolitan, wird in einer Aussendung zitiert: „Wir haben ein Umfeld geschaffen, das den Zugang zu Liquidität für private Vermögenswerte neu definiert.“ Alle Vermögenswerte – ob Immobilie, Unternehmensanteile, Kunstwerke, Projekte für erneuerbare Energien, oder Finanzinstrumente selbst – können demnach als ein digitales Wertpapier, emittiert werden. Handel, Clearing und Settlement von Transaktionen werde in Echtzeit auf der Blockchain abgewickelt.