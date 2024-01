Moritz Ebenbichler ist neuer Rechtsanwalt bei FSM

Wien. Bei der Wirtschaftskanzlei FSM ist Rechtsanwaltsanwärter Moritz Ebenbichler jetzt Rechtsanwalt. Er ist auf Immobilienrecht spezialisiert.

Der 30-Jährige Wiener betreut laut den Angaben als Teil des Immobilienrechtsteams von FSM Rechtsanwälte Mandanten der Immobilienwirtschaft bei der Vertragsgestaltung und Projektabwicklung sowie in wohn- und mietrechtlichen Angelegenheiten.

Die Laufbahn

Moritz Ebenbichler studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und absolviert berufsbegleitend den postgradualen Studienlehrgang Wohn- und Immobilienrecht an der Uni Wien. Seine Gerichtspraxis absolvierte er im Sprengel des OLG Wien. Vor seinem Eintritt bei FSM war er Rechtsanwaltsanwärter in den Wiener Wirtschafts- und Immobilienrechtskanzleien Nepraunik & Prammer sowie Specht & Partner.

„Mit Moritz Ebenbichler steigt ein weiteres großes Talent bei uns auf. Moritz konnte seine Stärken in der Zeit bei uns schon mehrfach unter Beweis stellen“, so Benedikt Stockert, Partner bei FSM. „Er passt nicht nur menschlich wunderbar zu FSM, sondern ist auch fachlich eine Bereicherung für unser Team“, so FSM-Partner Reinhard Pesek.