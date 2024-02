Zwei leitende SAP-Beratungsprofis wechseln zu Deloitte

Wien. Deloitte Österreich holt Christian Rauch und Christoph Pail als Partner bzw. Director ins Team für SAP-Consulting. Sie kommen von All for One.

Deloitte meldet zwei Neueintritte im SAP-Consulting. Beide waren zuvor in leitenden Positionen beim IT-Beratungsunternehmen All for One Austria tätig.

Die beiden Neuen

Christian Rauch (46) startet als Partner für Consulting bei Deloitte Österreich. Der Vorarlberger bringe über 20 Jahre Praxiserfahrung in Fach- und Managementpositionen in der Fertigungsindustrie und Unternehmensberatung mit und hat unter anderem einen besonderen Branchen-Schwerpunkt auf Automobilzulieferer gelegt. Er war zuvor Managing Director bei All for One Austria. Bei Deloitte werde Rauch in Zukunft nun die umfassende SAP-Transformationsberatung maßgeblich mitgestalten.

Christoph Pail (46) steigt als Director im Consultingbereich von Deloitte Österreich ein. Der SAP-Experte mit Wiener Wurzeln ist bereits seit über 25 Jahren im IT Consulting tätig, heißt es dazu. In seiner neuen Rolle werde Pail sein Know-how im Bereich der Fertigungsindustrie einsetzen und das SAP-Angebot, speziell zur Schaffung von Mehrwert in Transformationsprojekten, bei Deloitte weiter ausbauen.