ETC Group startet Ethereum Krypto ETC mit White & Case

Frankfurt. White & Case hat die ETC Group beim ersten Ethereum Staking ETC, das einen Total Return Index abbildet, beraten.

Wie die anderen Exchange Traded Commodities (ETCs) des Unternehmens, darunter das weltweit erste zentral abgewickelte börsengehandelte Bitcoin-Produkt sowie das erste Krypto ETC auf einen MSCI-Index, werde das neue Produkt, das die Wertentwicklung des Compass Ethereum Total Return Monthly Index abbildet, in Fiat-Währung gehandelt. Es verbinde den Kryptomarkt mit dem traditionellen Aktienmarkt. Das Produkt ist an der deutschen Börse XETRA notiert und zu 100 Prozent mit Ether hinterlegt, die bei einer regulierten Verwahrstelle verwahrt werden.

Das Beratungsteam

Das White & Case-Team in Frankfurt bestand aus Partner Karsten Wöckener, Local Partnerin Claire-Marie Mallad und Associate Daniel Sander (alle Capital Markets).