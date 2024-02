Live-Webinar zu KI im Rechnungswesen: ChatGPT, MS Copilot und mehr

Buchhaltung. Um „KI im Rechnungswesen: Analysen & Effizienzsteigerung mit ChatGPT & MS Copilot“ geht es bei einem Live-Webinar von BMD am 4.3.2024.

Business Softwareschmiede BMD mit HQ in Steyr (OÖ) beschäftigt sich bereits seit Jahren mit den Stärken der Künstlichen Intelligenz, heißt es dazu: Schritt für Schritt kommen weitere Tools und Anwendungen zum Einsatz, die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien sowie kleine und mittlere Unternehmen im buchhalterischen Alltag entlasten sollen. Einen Überblick über die bereits breiten Anwendungsmöglichkeiten von KI im Rechnungswesen ist demnach Inhalt des Live-Webinars von BMD am 04.03.2024.

KI kostet keine Jobs, sie schafft welche

„KI kostet keine Arbeitsplätze – das Gegenteil ist der Fall: Sie unterstützt Buchhaltungsabteilungen, indem sie Mitarbeitern Arbeit erleichtert. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das Gold wert“, so Markus Knasmüller, Geschäftsführung BMD Systemhaus GesmbH, in einer Aussendung. Sukzessive erfolge der Ausbau bzw. die Weiterentwicklung der Business Software Tools, die mehr und mehr auf die Stärken von Künstlicher Intelligenz zurückgreifen.

Chatbot Fox ist schon im Einsatz

Neu im Portfolio jener Anwendungen ist der BMD Chatbot Fox, der aktuelle Sprachmodelle für die Beantwortung von Fragen heranzieht: Das innovative neue Merkmal ist, dass Fox selbstständig die „Hilfe“-Datenbank der BMD durchkämmt und die Antwort je nach gefundenem Kontext generiert. Fox sei 24/7 verfügbar, wenngleich sich der Chatbot noch in der Aufbauphase befindet.

„Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie uns Künstliche Intelligenz im stressigen Arbeitsalltag unter die Arme greifen kann. KI hilft Menschen, produktiver und effizienter zu werden. In diesem Sinne ist diese Technologie zukunftsbestimmend“, ist sich Roland Beranek, der Leiter der BMD Akademie sicher.

Zu den Webinar-Themen zählen demnach: