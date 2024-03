Biogas: Hartree schließt Pakt mit Botres, Schönherr und CMS helfen

Fünf Länder. Ein Schönherr-Team berät Hartree Partners bei einem Energie-Deal und der Gründung eines Equity-Joint-Ventures mit der Botres Group aus Graz. Auch CMS ist aktiv.

Konkret hat Hartree 50% der Anteile an der Botres Group erworben, einem Anbieter von industriellen Biogasanlagen und Bioraffinerien in Österreich, Tschechien, Polen, Italien und Spanien. Hauptsitz der Botres Group ist in Graz. Hartree Partners Ltd. ist ein global tätiges Energie- und Rohstoffunternehmen.

Die Beratungsleistungen von Schönherr umfassten laut den Angaben die Strukturierung der Transaktion und des Joint Ventures, den Erwerb der Geschäftsanteile an der Zielgesellschaft, die Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation sowie die rechtliche Due Diligence für Österreich, Tschechien, Polen, Italien und Spanien. Legance fungierte als lokaler Rechtsberater in Italien, Cuatrecasas in Spanien. Die Verkäufer wurden von Wirtschaftskanzlei CMS vertreten, konkret Clemens Grossmayer und David Kohl.

Statement und Team

„Wir freuen uns, dass wir Hartree Partners bei dieser wichtigen Energietransaktion unterstützen konnten. Dieses länderübergreifende Joint Venture wird ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zum Aufbau eines führenden Biomethan-Produktionsunternehmens in Europa sein“, so Michael Marschall, der das Schönherr-Team leitete, in einer Aussendung.

Das Schönherr-Team, das Hartree Partners beriet, wurde von Michael Marschall (Partner) geleitet, der von Alexander Popp (Partner), Lukas Pirringer (Rechtsanwaltsanwärter), Alexandra Jelinek (Rechtsanwaltsanwärterin), Roland Misic (Rechtsanwaltsanwärter), Bernd Rajal (Partner), Clemens Rainer (Partner), Teresa Waidmann (Partner), Nina Zafoschnig (Rechtsanwältin), Yvonne Kraudinger (Rechtsanwaltsanwärterin), Hanna Elisabeth Kirschner (Rechtsanwaltsanwärterin) und Alexandru Caprau (Rechtsanwaltsanwärter) bei den österreichischen Aspekten der Transaktion unterstützt wurde. Vladimír Čížek (Partner), Michal Jendželovský (Counsel) und Jan Kupčík (Rechtsanwalt) berieten im tschechischen Recht.

Katarzyna Sulimierska (Partnerin), Krzysztof Pawlak (Partner), Daria Rutecka (Partnerin), Ewelina Adamczyk (Rechtsanwältin), Krzysztof Leśniak (Senior Rechtsanwalt), Paweł Kułak (Senior Rechtsanwalt), Adam Nowosielski (Senior Rechtsanwaltsanwärter), Klaudia Szatan (Rechtsanwaltsanwärterin) und Róża Szatan (Rechtsanwaltsanwärterin) berieten zu den polnischen Aspekten der Transaktion. Die regulatorischen Genehmigungen wurden von Volker Weiss (Partner) und Lisa Todeschini (Rechtsanwältin) abgedeckt.