Andreas Sumper ist neuer Partner bei zeb Österreich

Banken & Berater. Andreas Sumper ist neuer Partner beim Beratungsunternehmen zeb Österreich, spezialisiert auf die Finanzbranche. Sein Thema ist die digitale Transformation.

Als Experte für digitale Transformation und Effizienzsteigerung in Banken verstärke Andreas Sumper ab sofort die Partnerriege und damit das Management von zeb in Wien. Er bringe über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Bankenberatung und Expertise in der digitalen Neuausrichtung der Finanzbranche mit. Sein Schwerpunkt liege vor allem auf der Gestaltung von digitalen Kund:innenerlebnissen und End-to-End-Transformationen im Kreditgeschäft.

Die Laufbahn

Vor seinem Wechsel zu zeb war Dr. Andreas Sumper u.a. als Principal Consultant für Financial Services bei einer internationalen Unternehmensberatung tätig. Zu seinen Karrierestationen zählen Roland Berger und Capgemini. Er hat seine Dissertation an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) zum Thema Effizienzmessung in Banken verfasst.

Die Statements

„Die digitale Transformation ist eine Chance, die wir beim zeb gemeinsam mit Banken und Finanzdienstleister:innen voll und ganz ergreifen. Die breite Expertise unserer erfahrenen Teams ermöglicht es uns, gleichzeitig die digitale Transformation tatsächlich End-to-End entlang der gesamten Bankorganisation zum Leben zu erwecken“, wird der neue Partner Sumper zitiert.

„Neben unserem Hauptziel, die Bankenbranche in ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, strebt zeb danach, nachhaltige Verbindungen zwischen innovativer Beratung und praktischer Implementierung zu schaffen. Mit Andreas Sumpers umfangreicher Erfahrung und seiner internationalen Perspektive wird er eine Schlüsselrolle im Ausbau unserer Beratungskompetenzen spielen und unser Know-how im Bereich der digitalen Banktransformation weiter verstärken“, so Michaela Schneider, Geschäftsführende Partnerin bei zeb.