Florian Reinold ist neuer Director für Immo-Themen bei TPA

Wien. Steuerkanzlei TPA macht Florian Reinold (39) zum neuen Director: Er ist auf Immobilien-Fonds, Deal-Beratung und Due Diligence spezialisiert.

Immobilien-Spezialist Reinold ist – mit einer kurzen Zwischenlandung bei Austrian Airlines – seit 2014 bei TPA tätig, wo er ein mehrköpfiges Team leitet, heißt es in einer Aussendung. Sein beruflicher Fokus liegt demnach auf der Besteuerung von Immobilien-Fonds, Ankaufs- und Strukturierungsberatung und Due Diligence.

Florian Reinold hat ein Volkswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und ein Geschichtestudium an der Uni Wien sowie den Master-Studiengang Steuern und Rechnungslegung an der WU absolviert. Als Steuerberater verfüge er außerdem über Zertifizierungen als Umsatzsteuer- und Immobilien-Experte.

Das Statement

TPA Partnerin Ingrid Winkelbauer: „Florian ergänzt perfekt unser Team. Mit seinem Know-how, seinem analytischen Wesen und seiner Erfahrung ist er eine große Bereicherung für TPA. Er ist aus unserem Team nicht wegzudenken und wir sind sehr stolz darauf, dass er bei uns an Bord ist.“