Moot Court 2024 startet: Neuer Partner LexisNexis setzt „Caselex“ ein

Wien. Die BWB veranstaltet wieder gemeinsam mit ELSA und Dorda den Kartellrecht Moot Court. LexisNexis schickt als neuer offizieller Partner bei den Studierenden das Tool „Caselex“ ins Rennen.

Zum 10. Mal in Folge veranstaltet die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde BWB gemeinsam mit ELSA Austria (European Law Students‘ Association) und der Rechtsanwaltskanzlei Dorda den Kartellrecht Moot Court. Bei einem Moot Court nehmen Studierende an simulierten Gerichtsverfahren teil, was generell der Fortbildung dienen und im konkreten Fall laut BWB speziell das Interesse für das Kartellrecht wecken soll.

Erstmalig ist LexisNexis offizieller Partner des Moot Courts, heißt es in einer Aussendung: Während des gesamten Moot Courts werden die Studierenden demnach mit Caselex arbeiten, einem Recherchetool von LexisNexis, das bei der Beurteilung eines kartellrechtlichen Falles unterstützt.

Das Tool

Mit rund 60 abgedeckten Jurisdiktionen und einer Datenbank mit mehr als 23.000 Fusionskontroll- und Kartellentscheidungen sowie über 70.000 Marktdefinitionen sei Caselex von LexisNexis eine weltweit führende Quelle von Informationen zum Wettbewerbs- und Kartellrecht. Weiters umfasse das Remedies-Modul englische Zusammenfassungen der aus diesen Entscheidungen abgeleiteten Abhilfemaßnahmen. Versprochen werden unkompliziert übersetzte Informationen, mit denen im Vorhinein das Risiko minimieren werden könne, anstatt sich stundenlang durch drittsprachige Entscheidungen durchkämpfen zu müssen, so der Anbieter.