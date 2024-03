Vector steigt bei EYYES ein mit PHH und bpv Hügel

Gedersdorf/Stuttgart. Kanzlei PHH hat den Software-Spezialisten Vector Informatik beim Einstieg in EYYES beraten, einem Spezialisten für KI-Kamerasensorik.



Ein PHH M&A Team unter der Leitung von Rainer Kaspar (Partner) und Wolfgang Guggenberger (Rechtsanwalt) hat den Software-Spezialisten Vector Informatik mit Sitz in Stuttgart beim Einstieg in die österreichische EYYES Gruppe beraten, heißt es in einer Aussendung. Dabei erwarb Vector im Rahmen eines Share Deals die Mehrheit der Unternehmensanteile der EYYES GmbH. EYYES werde auch zukünftig die Geschäftstätigkeit eigenständig führen. Die Verkäuferinnen wurden durch bpv Hügel vertreten.

Das Unternehmen

KI-Spezialist EYYES hat 28 Beschäftigte an Standorten in Österreich und Deutschland (Gedersdorf in der Nähe von Krems, in Aachen und Freital). Man ist laut den Angaben Vorreiter im Bereich Fahrassistenzfunktionen und Wahrnehmung des Verkehrs mit Künstlicher Intelligenz basierend auf Kamerasensorik (patentierte Technologie für Frontkollision, Anfahr- Rückfahr-, Auffahr- und Abbiegewarnung als Assistenzsysteme). Die Produkte werden etwa für Straßenbahnen, bei Nutzfahrzeugen und Baumaschinen sowie im Verkehr eingesetzt.

Der neue strategische Partner Vector Informatik ist ein Zulieferer der Automobilbranche und Industrie, mit rund 4.000 Beschäftigten. „Mit der Übernahme der Mehrheit des KI-Spezialisten EYYES beteiligt sich Vector an einem strategisch sehr interessanten und innovativen Unternehmen im Geschäftsfeld der Fahrerassistenzsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Insbesondere sehen wir auch große Synergien im technologischen Umfeld“, wird Vector Geschäftsführer Thomas Riegraf in einer Aussendung zitiert.

Das Beratungsteam

Bei PHH Rechtsanwält:innen waren neben Rainer Kaspar (Partner) und Wolfgang Guggenberger (Rechtsanwalt; beide M&A / Federführung) auch Annika Wolf (Partnerin, Banking & Finance), Nicolaus Mels-Colloredo (Partner, Arbeitsrecht), Stefanie Werinos (Partnerin, Regulatory und Datenschutz), Matthias Fucik (Rechtsanwalt, Corporate / M&A), Lisa Urbas (Rechtsanwältin, Banking & Finance), Theresa Karall (Rechtsanwältin, Regulatory und Datenschutzrecht), Nikolaus Pfau (RAA, Corporate/ M&A), Ramona Maurer (RAA, Arbeitsrecht), Maximilian Els (RAA, Immobilienrecht und Commercial) im Transaktionsteam.