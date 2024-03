ADAC und Airbus gründen Joint Venture mit GreenGate und Baker Tilly

München. GreenGate Partners und Baker Tilly beraten ADAC HEMS Academy und Airbus Helicopters bei Gründung eines Joint Ventures für Flugsimulator-Training.

Die neue Joint Venture-Gesellschaft unter dem Namen „HMotion“ soll die Stärken beider Partner vereinen, heißt es: Flugdaten und Know-how kommen von Airbus als führendem Helikopter-Hersteller, während die ADAC Luftrettung als weltbekannter Helikopter-Betreiber ihre umfangreiche Praxiserfahrung einbringe.

Gemeinsam wollen die beiden Partner demnach das weltweit modernste Simulator-Trainingszentrum für H135- und H145- Hubschrauber entstehen lassen. Nach der Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden hat das neue gemeinsame Unternehmen mit dem Namen HMotion am 1. März 2024 den Betrieb aufgenommen. Es biete ein breites Spektrum an Trainingskursen für Hubschrauberpersonal an, einschließlich Missions- und kritischem Flugtraining.

Die Ausbaupläne

In einer ersten Phase werde HMotion die Full-Flight-Simulatoren am Standort von Airbus Helicopters in Donauwörth und an der ADAC HEMS Academy in Sankt Augustin bei Bonn integrieren. In einer zweiten Phase sollen ab 2025 alle Simulatoraktivitäten in ein neues Trainingszentrum in Oberpfaffenhofen bei München verlagert werden.

GreenGate Partners und Baker Tilly haben die Transaktion rechtlich beraten und neben der Strukturierung des Joint Ventures auch die Transaktionsverträge gestaltet und verhandelt.