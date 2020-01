Events zu Legal Tech, Handel, Vermögensplanung und mehr

Wien. Übermorgen findet der „Demo Day“ des Legal Tech Hub Vienna (LTHV) unter neuen Vorzeichen statt. Die Vermögensplaner kommen im Februar, und mehr.

Beim „Demo Day“ am 29.1.2020 tritt der Verlag Manz als neuer Kooperationspartner des Legal Tech Hub Vienna (LTHV) auf. Der Verlag ist ab sofort als Lab-Partner an Bord und erwartet sich davon laut Aussendung Sparringpartnerschaften für die Start-ups/KMU des LTHV-Accelerator Programms. Gesetzt werden sollen Schwerpunkte im Bereich Produktentwicklung und Vertrieb. Der Demo Day bilde den Höhepunkt des zweiten LTHV-Accelerator Durchgangs.

Wolfgang Pichler, Mitglied der Geschäftsleitung von Manz: „Wir freuen uns sehr über die Lab-Partnerschaft mit dem Legal Tech Hub Vienna. Sie ermöglicht uns einen wertvollen Wissensaustausch mit den Kanzleien und Unternehmen, deren Erfahrungen wir direkt in unsere eigene Produktentwicklung einfließen lassen können.“ Gleichzeitig steuere man Expertise über Markt und Kunden bei. Ebenfalls neu als Partner dabei ist ACP/JurXpert.

Gleichzeitig muss der LTHV zwei Abgänge verschmerzen: Die großen Wirtschaftskanzleien Wolf Theiss und PHH beenden ihre aktive Tätigkeit im LTHV per 31.12.2019 aus jeweils kanzleiinternen Gründen, wie es heißt. Erik Steger, Managing Partner von Wolf Theiss: „Die Weiterentwicklung des LTHV ist sehr zeitintensiv, weshalb wir unsere Mitgliedschaft von Beginn an bis Ende 2019 ausgelegt haben. Es war eine spannende Zeit, aus der wir viel Erfahrung und Wissen mitnehmen werden. Auch in den kommenden Jahren werden wir die Entwicklung des Legal Tech Hub mit großem Interesse weiterverfolgen.“

STEP-Vermögensplaner für Familien tagen im Februar in Wien

Am 20. und 21.02.2020 findet die STEP Europe Conference erstmals in Wien statt. STEP ist eine internationale Vereinigung von Spezialisten im Bereich Vermögensplanung für Familien und Familienunternehmen. Zum Event in Wien werden rund 120 Teilnehmer erwartet.

Inhaltlich geht es um grenzüberschreitende Vermögensplanung (Schwerpunkt Stiftungen und Trusts), Fragestellungen in Zusammenhang mit den Regelungen zu Transparenz und Geldwäsche sowie neuen Herausforderungen infolge der Digitalisierung (Stichwort Digital Estate), heißt es bei der Wiener Anwaltskanzlei Müller Partner.

Binder Grösswang freut sich über ELSA M&A Contract Competition

Das von Binder Grösswang Partner Markus Uitz und Senior Associate Moritz Salzgeber betreute Studententeam hat die diesjährige „ELSA Seal the Deal M&A Contract Competition“ am 10. Jänner 2020 am Wiener Juridicum gewonnen.

Dabei konnte sich das Binder Grösswang-Team insbesondere durch seine Verhandlungsstrategie sowie durch fundierte juristische Kenntnisse gegen die von anderen Großkanzleien betreuten Teams erfolgreich durchsetzen und so das Finale für sich entscheiden, heißt es. Das siegreiche Studenten-Team bestand aus Katharina Hahnl, Alexandru Caprau und Jakub Vavrik und wird sich nun für das Bundesfinale vorbereiten.

Update zum KV des Handels: Das neue Gehaltssystem

Um den rechtssicheren Übergang in das neue Gehaltssystem geht es beim „KV Update“ des Linde Verlags zum Handel am 12.3.2020 in Wien. Zum Programm der (anmelde- und kostenpflichtigen) Veranstaltung gehört laut den Angaben u.a.:

Vorstellung der neuen Beschäftigungsgruppen und Gehaltstabelle

Vordienstzeitenanrechnung bei Neueintritt: 7 statt bisher 18 Jahre

All-in-Vereinbarungen

Umsetzungstipps für HR und Payroll

Handelskolloqium findet am 24. März 2020 statt

A propos Handel: Der nach eigenen Angaben älteste österreichische Handelskongress, das Handelskolloqium, feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum: Wie gewohnt sei es das Ziel des Events, Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Politik zu vernetzen, so der Handelsverband.

Auf der Liste der Redner stehen u.a. Spar-Chef Gerhard Drexel und Günther Helm (CEO Müller Drogeriemarkt). Inhaltlich soll es u.a. um Shop- und Einkaufszentren-Innovationen, Einkaufs- und Marketingstrategien, AI, Trends am POS und Logistikstrategien gehen.