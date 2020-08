Oliver Suchocki ist neuer Partner bei EY Österreich

Unternehmensberater. Oliver Suchocki (48) geht als neuer, für HR-Management-Consulting zuständiger Partner zu EY Österreich. Er kommt von Eblinger.

Suchocki, bisher International Partner bei Eblinger & Partner Management- und Personalberatung, ist laut den Angaben ab 1. September 2020 bei EY im Bereich People Advisory Services (PAS) tätig.

Als Verantwortlicher für den Bereich HR-Management-Consulting soll er mit seinem Team nationale und internationale Unternehmen dabei unterstützen, wertsteigernde Lösungen für strategische, digitale und effiziente Herausforderungen im Personalbereich und in der Organisation zu identifizieren und so die Business Performance in den Unternehmen zu verbessern, wie es heißt.

Der gebürtige Niederösterreicher verfüge über langjährige Erfahrung im strategischen HR-Consulting, in der Betreuung von multinationalen Executive-Search-Mandaten sowie in Management-Evaluierungen in Österreich und Zentraleuropa. Außerdem verfüge er auch über eine nachhaltige Expertise in den Bereichen Change Management sowie Business Transformation von lokalen und regionalen Unternehmen und Konzernen.

Suchocki hat Beiratsmandate bei der SIAK (Sicherheitsakademie des BMI) und dem Zentralen Melderegister (BMI) und war auch beim ÖPWZ in Transformationsaufgaben bzw. in einer beratenden Rolle involviert. Er war zuletzt „International Partner“ bei Eblinger und hat weiters die Suchocki Executive Search GmbH mit Sitz in Wien.

Oliver Suchocki studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und stieg dabei schon früh in die Personal- und Managementberatung in Österreich und Zentral- und Osteuropa ein, heißt es weiter. Er hat Zertifizierungen für Insights MDI, Master Management Analysis und AECdisc erworben.

Die Statements

„Der Humanfaktor ist bereits in den letzten Jahren in den entscheidenden Mittelpunkt für den Unternehmenserfolg gerückt und wird in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit der richtig eingesetzten Digitalisierung noch stärker im Fokus sein. Human Resources Management Consulting wird in Zukunft vielschichtiger und ganzheitlicher. Es wird viele Perspektiven und ein breites Mindset brauchen, um diesen Prozess fertig zu denken“, wird Oliver Suchocki zitiert.

Als internationaler Headhunter in den letzten 20 Jahren habe er „wertvolle Einblicke in viele Unternehmen, Prozesse, Veränderungen und auch Innovationen gewinnen können. Durch die Personalbesetzungen aber auch durch allgemeine Beratungsmandate war ich immer aktiv am Puls der Veränderung. Diese Erfahrungen mit Change, Kultur und auch den Fokus auf mitarbeiterorientierte Prozesse werde ich mit den vielen HR-Experten von EY ganzheitlich bei unseren Kunden einbringen“, so Suchocki.