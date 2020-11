Elektronische Signaturen im Einsatz: Event beim TÜV

Online. Mit der Veranstaltung „Elektronische Signaturen in der Unternehmensdigitalisierung“ will der TÜV Vorteile sicherer Signaturen beleuchten.

Elektronische Signaturen werden in Unternehmen immer wichtiger, heißt es bei TÜV Austria. Bei dem von der TÜV-Organisation durchgeführten Event beleuchten TÜV „Trust IT“-Spezialist Clemens Wanko, Head of Infrastructure und Dirk Bastian, Senior Account Manager, am 25.11. elektronische Signaturen im Einsatz für Digitalisierungsstrategien.

Die Inhalte

Behandelt werden verschiedene Arten der elektronischen Signatur und ihre Unterschiede, die juristische Bedeutung sowie ein Praxis-Anwendungsfall als Beispiel. Der Online-Event ist anmeldepflichtig.